Esparza (UPN) dice que el PNV no es el nacionalismo bueno y el catalán, el malo: "Todos quieren romper con España"

Admite que Urkullu mantiene una posición moderada, pero volverá a buscar la independencia y que no renuncia a la anexión de Navarra

En su intervención, ha insistido en la idea de que el nacionalismo no renuncia a sus objetivos, entre ellos la anexión de Navarra a al Comunidad Autónoma Vasca. Para este objetivo trabaja el Gobierno Foral de Uxue Barkos, ha dicho, dedicado a "tensionar la relación con todo lo que signifique España".

"Deberíamos haber sabido que nunca van a conformarse con nada y que son proyectos a largo plazo, no tiene prisa. Siembran", ha agregado.

"No tengo ninguna duda", ha afirmado. El retraso en la fecha de aprobación del proyecto, que iba a ser este viernes pero se pospone a la semana que viene, no tiene que ver a su juicio con la negociación de Hacienda y los nacionalistas, que acabará en acuerdo, sino con la situación en Cataluña.

Ha lamentado al respecto la ruptura de la convivencia en esa comunidad y ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no siga adelante con la celebración del referéndum y reflexione "si no es el momento de marcharse a casa".

Preguntado por la posibilidad de extender a otras comunidades, como Cataluña, el régimen económico navarro o vasco, Esparza ha asegurado que su partido no, pero que en sí mismo este sistema no garantiza más riqueza y exige "responsabilidad". "Cuando la cosa va mal, no se puede llamar a la puerta del Estado. En la pasada legislatura bajaron nuestros ingresos un 25 por ciento y hay que gestionar eso", ha dicho.