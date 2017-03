España estudia contribuir más para estabilizar Irak y confía en fortalecer relaciones con Trump

El Gobierno español estudia varias "posibilidades" para "contribuir más" a los esfuerzos de estabilización de Irak una vez que termine la operación en marcha para expulsar al Estado Islámico de los territorios que controla en el norte de ese país, ha avanzado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el ministro ha recordado que España ya aumentó recientemente el número de militares y guardias civiles destinados a formar a las fuerzas de seguridad iraquíes y ha incrementado sus esfuerzos en materia de desminado, pero que aún así valora implicarse más en Irak en la etapa del posconflicto.

Dastis participó el miércoles pasado en una reunión en Washington de los países que forman la Coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria, en la que el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, pidió a sus socios más contribuciones militares y económicas para estabilizar Siria e Irak.

El jefe de la diplomacia española ha calificado de "cordiales" las relaciones del Gobierno español con la Administración de Donald Trump y ve "perfectamente factible" la posibilidad de que España fortalezca las relaciones con EEUU durante el mandato del magnate republicano. "Los americanos están en la misma línea", ha dicho.

Dastis ha reafirmado la voluntad de España de cumplir con lo acordado en la cumbre de la OTAN de Cardiff en 2014 por los socios de la Alianza, que se comprometieron a ir aumentando su presupuesto de Defensa gasta llegar al 2 por ciento del PIB en 2024.

No obstante, ha defendido que no sólo se haga un esfuerzo cuantitativo, sino también "cualitativo" y en coordinación con el resto de socios europeos. "No sólo para gastar más, sino mejor", ha precisado.