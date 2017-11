Errejón recuerda el éxito electoral de Podemos en Cataluña con CatComú y rechaza la "dinámica de bloques"

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha recordado este viernes que Podem Cataluña ganó dos veces las elecciones generales en las circunscripciones catalanas cuando concurrió con el partido de Ada Colau, Catalunya en Comú, y ha rechazado la "dinámica de bloques", apostando por buscar "soluciones" al conflicto catalán.

Íñigo Errejón tiene la convicción de que Podemos va a "formar parte de la solución y no del problema". Ha comentado que no le preocupa "si queda bien o mal en las encuestas" y ha opinado que "cuando baje el ruido, en el momento de las propuestas, siempre podremos decir que fuimos parte de la solución y no del problema", criticando a quienes "a cambio de incendiar, creen que pueden cosechar más éxito en las encuestas", un éxito "efímero" porque no se basa en "el acuerdo, la transformación democrática de España, la normalización política y la convivencia", ha opinado.