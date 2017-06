Errejón avisa a Pedro Sánchez de que "se ha acabado la temporada electoral" y le insta a construir una alternativa al PP

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha avisado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "se ha acabado la temporada electoral" y que lo que ahora toca es poner en marcha "iniciativas conjuntas" para construir una alternativa al Gobierno del PP.

"Las bases socialistas mandaron un mensaje de que no querían ser la pata débil de la gran coalición, que no querían ser un partido encadenado al PP, y que querían buscar una alternativa. Me alegro de ese mensaje, pero ahora hay que estar a la altura", ha avisado Errejón.

No ha querido aventurar, sin embargo, si la nueva dirección del PSOE, encabezada por Sánchez, estará dispuesto a asumir un cambio de rumbo. "Las bases socialistas han manifestado claramente quererlo. Quieren un PSOE que no ate su futuro a ser el socio débil del PP sino que ate su futuro a ser parte de la construcción de una alternativa que se va construir entre fuerzas diferentes", ha respondido al ser preguntado al respecto.

"No sé a qué puerto llegará eso. No me compete decirlo. El PSOE está metido en procesos internos y nosotros no interferimos. Pero creo que el mandato fue claro. Pondremos de nuestra parte para que pueda haber un entendimiento", ha asegurado.