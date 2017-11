Erkoreka dice que "no le consta" que Urkullu haya mantenido "contacto directo" con Puigdemont "estos días"

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que no tiene constancia de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya mantenido"contacto directo estos días" con el expresident del Govern de Catalunya, Carles Puigdemont.

Este martes, en rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno celebrado a la vuelta del viaje de Urkullu a Canadá, los periodistas han preguntado a Erkoreka si el lehendakari ha retomado sus contactos con el expresident. "No me consta que estos días haya tenido algún contacto directo con él. No me consta", ha respondido.