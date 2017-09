Erkoreka pide a Rajoy la transferencia de 37 competencias y le acusa de "incumplir la Ley" y ningunear a Euskadi

Reclama como prioritarias la de prisiones y la SS, y advierte al Gobierno del PP que no confunda "la caja única con la unidad de caja"

Para la primera, ha señalado que "ya no hay excusas" tras el desarme y el fin de la violencia para no hacerlo, y respecto a la segunda ha pedido que no se confunda "la caja única con la unidad de caja". "No puede seguir haciendo oídos sordos a estas reclamaciones ni seguir incumpliendo las leyes", ha asegurado.