La expresidenta de la Asamblea de Madrid Elvira Rodríguez ha afirmado este viernes que "se actuó correctamente y no se cometió ninguna ilegalidad" en la adjudicación de los contratos de la cafetería del Parlamento regional en 2009 y 2011 a la empresa de Arturo Fernández, que investiga por presuntas irregularidades la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo no entro en lo que hace la UCO ni en las circunstancias ni en las cuestiones de la UCO, a la que tengo todo el respeto, pero a las conclusiones que llega no coincido. Eso lo tendrá que dictaminar un juez. Es una pena, pero no me voy a meter con la Guardia Civil. Pena porque me gusta que se respeten las instituciones y creo que con esa contratación la institución se respetó en el ámbito de mis competencias", ha dicho este mediodía en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea.