Elogios a Rafa Nadal, menú con guiños españoles en la Casa Blanca y un jamón para Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido este martes a la delegación española encabezada por Mariano Rajoy un menú con guiños españoles y durante el almuerzo ha dedicado elogios al tenista Rafa Nadal, al que considera "un tesoro de España", y al jugador de golf Sergio García, según han informado fuentes gubernamentales.

Rajoy ha regalado a su anfitrión un jamón, como ha hecho con otros mandatarios, pero no se ha dado a conocer cuál ha sido el regalo de Trump. En el menú, gambas a la plancha con alioli de naranjas de Sevilla, pollo glaseado con membrillo y jerez con guarnición de romanescu, coles de Bruselas y patatas asadas al romero, y crema de chocolate con helado de azúcar moreno. No ha habido vino, como es habitual con Donald Trump, que no consume alcohol.