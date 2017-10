Egibar cree que el requerimiento de Rajoy a Puigdemont es "un acto de cobardía" y revela "resistencia" a aplicar el 155

Afirma que el PNV "si cabe alguna posibilidad" intentará incluir el derecho de autodeterminación en la reforma constitucional

"Puigdemont y el Govern están gestionando ese activo, aceptan el mandato de que Cataluña se convierta en estado independiente en forma de república, pero a la vez propone suspender los efectos con la intención clara de emprender un diálogo sin el cual no es posible una solución acordada", ha añadido.

Egibar cree que, sin embargo, "va a ser evidente la fotografía de la silla vacía" porque "hay unas instituciones catalanas que quieren sentarse en torno a una mesa para dialogar" y el Gobierno central "no quiere sentarse". "Está dudando en aplicar o no el 155 a través del requerimiento previo", ha apuntado.

El parlamentario del PNV ha asegurado que el Gobierno "ya tuvo actos jurídicos formales" como la ley de Referéndum o la de Transitoriedad "y no se apresuró a aplicarlo". "En este momento, hay un Gobierno español descolocado y un gobierno de Cataluña que tiene que acertar en su decisión", ha añadido.

Egibar se ha mostrado partidario de mantener la apuesta "por el diálogo" porque "hay una declaración suscrita por 72 parlamentarios que, en cualquier momento, pueden elevar previo registro de la Cámara a decisión". "Estamos en ese ínterin de quién rompe. El Gobierno de Cataluña ha hecho una oferta de diálogo a la que el Gobierno español, por el momento, no quiere atender de forma positiva", ha señalado.

A su entender, el posterior requerimiento de Mariano Rajoy, "citando el 155", es "un acto de cobardía política" porque "no se atreve". "Adentrarse y entrar de la mano del 155 se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Por lo tanto, está procurándose un abanico de excusas para ver si, conciliando posiciones y con el apoyo del PSOE y demás, me adentro aquí y voy enderezando la cuestión", ha indicado.