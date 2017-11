Egibar dice que el acuerdo de Presupuestos en Euskadi está a la espera de si satisface a PP el cambio en Sociedades

Cree que la aprobación del Concierto y el Cupo ha sido posible porque "hay estado de necesidad y preocupación" y el PP "pide asistencia"

Según ha advertido, el acuerdo sobre las Cuentas vascas "no está hecho". Ha recordado que el PP "ha puesto como condición 'sine qua non' que hubiera una configuración diferente" en el impuesto de Sociedades, porque si no, "no iba a tener éxito la vía presupuestaria".