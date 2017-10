Echenique compara a Rajoy con Trump y Le Pen por intentar "sacar votos del odio entre la gente corriente"

Dice que el "cáncer" del PP en La Moncla "está haciendo metástasis" y llama a "extirpar el tumor antes de que mate al paciente"

"Si no queremos que España entera se convierta en tierra quemada, no queda más remedio. No hay otra vía el 2 de octubre y el que diga lo contrario miente. El cáncer del odio se propaga desde La Moncloa, se está haciendo fuerte en nuestro país y cada día que pasa puede ser demasiado tarde", ha advertido.