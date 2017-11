Echávarri no dimite y afirma que, mientras haya un socialista, el PP no accederá al gobierno municipal de Alicante

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha insistido en que no va a dimitir de su cargo --tras su procesamiento por el denominado caso Comercio y su citación como investigado en otra causa por el despido de la cuñada del portavoz del Partido Popular en el consistorio-- y ha garantizado que la ciudad "seguirá funcionando". Asimismo, ha subrayado que mientras haya un socialista al frente del gobierno municipal, el PP no accederá.

Pese a que sus socios en el Ayuntamiento --Compromís y Guanyar Alacant-- han anunciado que abandonan el equipo de gobierno al no dimitir Echávarri por su situación judicial, el alcalde ha insistido en que no abandona el cargo, aunque ha reconocido que gobernar con seis ediles será "muy difícil". No obstante, ha confiado en que "con esfuerzo y trabajo" se "saldrá adelante".