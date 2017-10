ERC critica la tramitación en el Senado del 155, "una apisonadora de los que piensan distinto"

ERC ha denunciado este martes que la Mesa del Senado haya decidido "de manera unilateral" el calendario y la fórmula de tramitación de las medidas aprobadas por el Gobierno para Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, lo que a su juicio demuestra que el Senado es "una apisonadora de los que piensan distinto".

A su juicio no es de recibo que en el proceso en el que "se liquida la autonomía" no se de voz a todos los grupos ya que las decisiones las ha tomado la Mesa, no la Junta de Portavoces, y ha advertido de que PP y PSOE, que han pactado estas medidas, son grupos minoritarios en el Parlament de Cataluña, el territorio afectado por el 155.