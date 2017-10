ERC no se plantea acudir a una posible reunión con Rajoy si antes no se disculpa por las cargas policiales

Esquerra Republicana (ERC) no se plantea acudir a una posible reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si antes no hay una disculpa pública de su Ejecutivo por las cargas policiales efectuadas contra los catalanes que pretendían votar en el referéndum de este domingo.

ERC no ha recibido aún ninguna llamada del presidente para convocarle a una cita, si bien ya advierte de que si previamente no hay una disculpa del Gobierno por lo que considera "una ataque programado" contra una ciudadanía "movilizada democráticamente", no se plantea siquiera la posibilidad de asistir a cita alguna, confirmaron a Europa Press fuentes de la citada formación independentista.