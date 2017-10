ERC participará en la comisión del Senado que discutirá el 155 para denunciar "la actitud represiva del Estado"

ERC ha anunciado este viernes que acudirá a la comisión creada para tramitar la aplicación del artículo 155 a Cataluña y denunciará en este foro lo que entiende como una actitud "represiva del Estado". PDeCAT ha informado que también estará en esta comisión y será representado por el portavoz, Josep Lluis Cleries.

También por parte del PNV está confirmada la presencia del portavoz, Jokin Bildarratz, quien defenderá el 'no' a las medidas excepcionales en Cataluña.

Quien de momento no tiene escaño en la comisión es el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ramón Espinar, que no es miembro ni de la Comisión Constitucional ni de la de Comunidades. El grupo no ha desvelado todavía quién ocupará sus puestos.