ERC acepta "participar" en las elecciones aunque las considera ilegítimas

No concreta si presentará candidatura o buscará otra fórmula para influir en el 21D

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha anunciado este lunes la voluntad de su partido de "participar" en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, pese a que las ha calificado de ilegítimas porque han sido convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y no por el presidente de la Generalitat.

"Las urnas a los catalanes no nos dan miedo. No agredimos nunca las urnas como hicieron ellos; las defendemos. Encontraremos la manera de participar ya sea presentándonos o no", ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente del partido.