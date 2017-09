ERC entiende que investiguen al Ayuntamiento de Girona si no hay "voluntades de contaminar"

El diputado de JxSí en el Parlament Jordi Orobitg (ERC) ha mostrado su respeto por que se investigue al Ayuntamiento de Girona, después del operativo de la Guardia Civil por presunta malversación a través de la empresa municipal de agua, pero ha advertido de que no aceptará "voluntades malintencionadas de contaminar el discurso público".

"Pero no tenemos que ser inocentes y tenemos que ser conscientes de que estas actuaciones se producen en el marco de una campaña por el 1-O para desacreditar a una serie de personas, instituciones y propuestas políticas", según Orobitg, que ha subrayado que siempre se pondrán del lado de la justicia en la determinación de responsabilidades.

Preguntado por si el Govern tiene previsto un escenario en que la Guardia Civil requise las notificaciones a los ciudadanos para conformar las mesas electorales ha contestado: "Lógicamente, nadie puede pensar que el Govern no había valorado la posibilidad de una actuación de este tipo".

Orobitg cree que hay "una voluntad evidente de que no se pueda llevar a cabo este referéndum" y ha señalado a los que acusan al Govern de no dotar de garantías al referéndum, ya que considera que muchos de ellos son los que colaboran para que no las tenga.