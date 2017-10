ERC aboga por "constituir" ya una república sin cerrar la puerta al diálogo

No concreta si se debe declarar la independencia este martes

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes tras reunirse la dirección del partido, donde no ha concretado si este martes el Parlament debe declarar formalmente la independencia y si el presidente catalán, Carles Puigdemont, la puede declarar directamente o debe producirse una votación previa.

"Una semana después del 1 de octubre, Cataluña y su gente se han ganado el derecho a construir una república independiente, democrática, social y de derecho que nos proteja en contraposición a un Estado que nos agrede", afirman los republicanos, aunque no concretan cómo materializarlo.

ERC admite que "alguien puede sufrir vértigo porque lo que se quiere hacer no es fácil", pero la formación está convencida de que constituir una república es posible pese a la oposición frontal que ha exhibido contra eso el Gobierno central.

Sabrià ha explicado que, para ERC, "tan firme es el compromiso con el resultado del 1-O como la voluntad de diálogo", y asegura que avalan cualquier propuesta de mediación y que el único problema es que el Gobierno central no quiere aceptar ninguna.

El eurodiputado del PDeCAT, Ramon Tremosa, ha hablado este martes de la posibilidad de hacer una declaración en 'diferido': declarar la independencia pero suspenderla en el tiempo en busca de reconocimiento internacional, pero en ERC no quieren abordar los detalles y piden "confianza" en el Govern y en el Parlament.

ERC no aclara si este martes debe entrar en vigor la ley de transitoriedad jurídica que materializa la 'desconexión' entre Catalunya y el resto del Estado, y asegura que "no renuncia" a que se aplique esta ley, aunque no ha señalado cuándo debe aplicarse.