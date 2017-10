ERC califica de "represión" la querella y acusa a Maza de actuar al dictado de Rajoy

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha criticado este lunes la querella presentada contra el Govern y los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament por ser "otra muestra de represión", y ha acusado al Fiscal General, José Manuel Maza, de actuar al dictado del Gobierno central.

Preguntado por si teme que los querellados acaben en prisión, ha expuesto: "Me encantaría que la respuesta fuera no pero tenemos a dos personas en la cárcel --Jordi Sànchez y Jordi Cuixart--. Aunque nos parecería una salvajada, no descartamos ningún escenario".