ERC y PDeCAT vuelven hoy al Pleno del Congreso para discutir las conclusiones de la comisión sobre Fernández Díaz

Diputados de Esquerra Republicana (ERC) y del PDeCAT regresarán este jueves al Pleno del Congreso para participar en la discusión de las conclusiones derivadas de la comisión de investigación sobre el presunto uso partidista del Ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.

La Cámara Baja votará este jueves el dictamen, que la comisión aprobó en julio a pesar del 'no' del PP y la abstención de Ciudadanos, en el que se señaló al exministro, al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de ese mismo Cuerpo Eugenio Pino como responsables políticos del uso político de ese departamento.