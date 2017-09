ERC de Barberà deja el gobierno por la negativa de la alcaldesa a colaborar en el referéndum

ERC de Barberà del Vallès, socio de gobierno junto con Junts per Barberà --confluencia con Podem, la CUP y Procés Constituent-- y Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), ha decidido abandonar el consistorio por la negativa de la alcaldesa, Sílvia Fuster (PCPB), a colaborar en el referéndum.

Así lo han asegurado este lunes en un comunicado y lo ha justificado no sólo por no ceder espacios municipales, también por retirar competencias y delegaciones a los seis concejales --ERC y Junts per Barberà-- para que no colaboraren con el 1-O.