No apoyará el referéndum del Govern por incumplir las condiciones de la Comisión de Venecia

El entorno del líder de la extinta Unió Josep Antoni Duran ha presentado este lunes el nuevo partido Units per Avançar, que apuesta por "una implicación desacomplejada en la política española" asumiendo el marco de la UE como entorno supraestatal.

"No somos independentistas", ha especificado Losada en respuesta a los periodistas, y ha afirmado que defienden un buen autogobierno de Cataluña y la relación con el resto de España, y, en la actual situación, se definen como defensores del federalismo asimétrico.

Preguntado por el referéndum que el Govern quiere celebrar el 1 de octubre, ha contestado que Units per Avançar podría apoyar un referéndum que cumpliera las condiciones establecidas por la comisión de Venecia: "Esto no se da, con lo cual no lo apoyamos".