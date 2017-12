Domènech advierte de que Montoro y el TC no puede ser "excusas" para no hacer políticas sociales

EUROPA PRESS

El candidato de Catalunya en Comú-Podem (CatECP) a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, ha advertido este sábado de que el ministro de Hacienda y el TC no puede ser "excusas" para no impulsar políticas sociales desde la Generalitat mientras se consolidan 2.300 millones de euros recortes en sanidad y educación, ha lamentado En el acto 'Que el cambio no pare' en Barcelona junto a la alcaldesa, Ada Colau, y otros miembros del Gobierno municipal, Domènech ha dicho que la hoja de ruta soberanista excluye a parte de los catalanes y ha llevado a Catalunya a un callejón sin salida, por lo que ha pedido construir una nueva mayoría de izquierdas tras las elecciones.

"No podemos esperar a recuperar y hacer más nuestro el autogobierno. A aquellos que nos han traído hasta aquí debemos ganarles el 21-D", y ha insistido en no hacer caso a quienes dicen que sólo hay dos alternativas: seguir como hasta ahora o seguir guiados por el PP, sino que ha defendido que la alternativa real es una mayoría progresista que recupere el autogobierno

EMULAR AL GOBIERNO DE ADA COLAU

"Entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat hay sólo 50 pasos. Esto es lo que nos separa de conseguir que lo que hemos hecho en Barcelona lo podamos hacer en toda Catalunya".

Ha defendido que Colau gobierna para la gente, mientras que muchas veces se han construido excusas desde las instituciones para no hacer las políticas que necesitaba la ciudadanía, según Domènech.

Al acto también han asistido Colau --que cierra la lista--; la 'número 2' de la candidatura, Elisenda Alamany; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello; la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin.