Domènech (CatECP) dice que un pacto de Cs y el PSC "sería una muy mala noticia"

Espera que los líderes independentistas salgan de prisión antes del inicio de la campaña

"Los conflictos políticos no se pueden solucionar penalmente, y menos con prisiones preventivas. Lo que hubiéramos deseado es que no entraran y lo que esperamos es que salgan inmediatamente y, si no salen, viviremos una situación extraordinaria y no en sentido positivo", ha declarado.