Domènech (CatComú) tras votar: "Este Gobierno no puede durar ni un segundo más"

El coordinador general de CatComú y portavoz de EnComúPodem en el Congreso, Xavier Domènech, ha votado el mediodía de este domingo y ha lanzado una dura crítica al Gobierno de Mariano Rajoy y a la actuación de las fuerzas de seguridad: "Este Gobierno no puede durar ni un segundo más".

En declaraciones a los medios tras votar, ha lamentado el "acto infame" de la policía contra los votantes y ha considerado que no queda otra opción que echar a Rajoy, por lo que ha dicho que no entendería que otros grupos políticos no se sumen a la moción de censura que defienden desde su grupo.