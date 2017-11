Domènech (CatComú) quiere ganar para decirle a Rajoy que "no es el presidente de Cataluña"

También carga contra JxSí por llevar a Cataluña a un "callejón sin salida"

El cabeza de lista de CatComú a las elecciones del 21-D, Xavier Domènech, ha asegurado este sábado que quiere ganarlas para recuperar Cataluña y decirle al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no es el presidente de Cataluña".

"A Rajoy no lo han votado los catalanes para que se erija en presidente de Cataluña, y tenemos que ser absolutamente críticos también ante el callejón sin salida al que nos han llevado --en alusión a JxSí-- con hojas de rutas que no llevan a ningún sitio", ha exclamado en su intervención en la asamblea que CatComú ha celebrado en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

A su juicio, del PP no se puede desconectar, hay que echarlo, y ha avisado de que no se pueden ser alternativa de los populares los que son su principal muleta, Cs: "Inés Arrimadas vive como nadie del independentismo, pero cuando éste desaparece, es el viejo PP de toda la vida. Además, quien apoya a Arrimadas y Cs no es ni Rajoy, es José María Aznar".