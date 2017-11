Diputados del PSOE fuerzan un cambio del partido para que se tramite la ley que permitirá cazar cangrejo rojo

Hace cuatro meses los socialistas tumbaron la propuesta del PP porque suponía modificar la Ley Narbona de 2007

El coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, ha lamentado en un tuit que el PSOE acceda, en su opinión, a "cargarse" la conocida como Ley Narbona con su apoyo a la proposición de ley del PP. Los ecologistas están en contra de que se pueda comerciar con estas especies porque eso dará lugar a que no se puedan erradicar ya que habrá un interés en que no desaparezcan. Narbona no ha tardado en responder para precisar que los socialistas sólo han votado a favor de la tramitación de la ley y ha anunciado que presentarán enmiendas para "mejorar" la ley, nunca para lo contrario.