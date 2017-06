Se muestran satisfechos porque Podemos no ha sabido erigirse en la alternativa al PP

Este es el análisis que realizan diputados socialistas consultados por Europa Press sobre el debate de este martes en el Congreso de los Diputados. Que Rajoy haya salido reforzado de la moción no perjudica al PSOE, sino todo lo contrario, porque demuestra que Podemos no puede ser la alternativa al PP, argumentan.

El riesgo que presentaba esta moción para los socialistas era polarizar el debate político entre Podemos y el PP, arrinconando al PSOE, sobre todo si Iglesias emergiera de la moción como el líder que puede encarnar la alternativa a Rajoy, lo que no creen que se haya producido.

Y aunque Pedro Sánchez no podrá intervenir en el debate porque renunció a su escaño en octubre pasado para no verse obligado a romper la disciplina de voto en la investidura de Rajoy --que salió gracias a la abstención de los socialistas-- su discurso este domingo en la clausura del 39 Congreso Federal del PSOE le permitirá tener la proyección que no ha podido aprovechar en este debate.