La Diputación de Zaragoza defiende que se cumplió con la legalidad al no ceder a Podemos la Residencia Pignatelli

Los grupos condenan la agresión sufrida por la presidenta de las Cortes este domingo en el exterior del pabellón Siglo XXI

Ha opinado que el hecho de no ceder estas instalaciones no vulneró derechos fundamentales porque, "como se pudo comprobar, el domingo se pudo celebrar la reunión" en el equipamiento del Ayuntamiento de Zaragoza y ha advertido de que "desde la Diputación, con la autonomía que tenemos, se decidió no hacer allí el acto, es una decisión colegiada y no hay nada más que decir", ha recalcado.