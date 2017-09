Díaz destaca que uno de cada cuatro empleos se crea en Andalucía e IULV-CA le reprocha "rebajar impuestos a ricos"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha puesto de relieve este jueves en el Parlamento andaluz que "uno de cada cuatro empleos que se crean en España lo hacen en Andalucía" mientras, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, le ha afeado que "rebaje impuestos a los ricos", refiriéndose al acuerdo al que han llegado PSOE y Ciudadanos relativo al impuesto de Sucesiones.

Por su parte, Maíllo ha lamentado que su pregunta sobre paro no haya hecho a la presidenta que concretase medidas concretas que van a ir en los próximos presupuestos regionales. Así, ha criticado que su "temor" es que no haya concretado dichas medidas porque el Gobierno andaluz "vaya a aplicar las mismas que no cumplió en las cuentas de 2017".

Así, el coordinador de IU ha criticado que se convocasen cursos de formación "después de años" y que después de esto "nunca nada más se supo". También ha asegurado que el programa de I+D+I previsto por la Junta "no ha tenido ni una sola convocatoria a pesar de haberse anunciado en el mes de junio" y que "las ayudas a autónomos no se han ejecutado". "Con este cuadro, qué credibilidad tendrán las medidas para 2018 porque si no las dice es porque van a ser las mismas que no se han ejecutado en 2017", ha insistido.