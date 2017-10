Demócrates (escindido de Unió) reclama la independencia: "Ni declaraciones diferidas ni simbólicas"

Cree que el artículo 155 "no afecta" a Cataluña si hay DUI

El portavoz de Demòcrates, Antoni Castellà, ha reclamado que el Parlament aplique el martes la ley del referéndum y declare formalmente la independencia de Cataluña, y ha asegurado que no hay otra opción: "Ni declaraciones diferidas ni declaraciones simbólicas".

En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que no hay alternativa a que haya una declaración formal de independencia y que el Parlament se debe declarar "soberano y como república independiente".

Castellà ha criticado que hay algunos sectores del independentismo que piden no hacerlo y ha advertido de que la declaración de independencia es una "línea roja infranqueable", ya que afirma que la ley del referéndum establece que el Parlament debe declarar la independencia en caso de victoria del 'sí' el 1-O y que se debe cumplir.

"La ley del referéndum no es simbólica, la gente que votó el 1-O no era simbólica, los ciudadanos de Cataluña que recibieron la brutal violencia no eran simbólicos", ha defendido.