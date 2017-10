Demòcrates pide a Puigdemont "activar" la declaración de independencia como réplica a Rajoy

Castellà (JxSí) afirma que unas anticipadas serían "el gran engaño" y no lo avalarán

Castellà añade que su partido entiende que probablemente Puigdemont está buscando un proceso de mediación internacional que no puede hacerse público, por lo que concluye que avalarán "lo que diga el presidente", aunque no sea su propuesta de activar la declaración de independencia.

El partido no esconde que le sorprendió la decisión del presidente de última hora de suspender la aplicación de la declaración de independencia --considera que no llegó a declarar nunca la independencia ante el pleno--, y asegura que supieron los planes de Puigdemont media hora antes de su comparecencia y "a través de los diputados de la CUP".

Ante una posible detención del presidente Puigdemont, Demòcrates considera que el Govern no debería permitirlo: "Te has declarado independiente, pues das órdenes a tus fuerzas de seguridad que no permitan la detención del presidente", siempre sin recurrir a la violencia, añade.

Si no es posible el diálogo con el Estado, Demòcrates no ve otra salida que no sea levantar la suspensión sobre la declaración de independencia y alerta de que convocar unas elecciones catalanas anticipadas no es una opción: "Unas autonómicas después de un referéndum de autodeterminación serían el gran engaño".