Delegado del Gobierno en Aragón cree que el nacionalismo catalán tiene métodos "eficaces" como la "propaganda nazi"

Opina que la "farsa secesionista da sus últimas bocanadas" y este sábado se restaurará legalidad

"El Estado de Derecho no va a permitir la ruptura de España", ha aseverado Alcalde, al indicar que de esta situación "compleja", a pesar de la "zozobra" que produce, "saldremos fortalecidos colectivamente porque España es mucha España" y el país, incluyendo a Cataluña, "es una gran nación".

También es "falso" que los separatistas deseen dialogar, dado que "ellos no quieren dialogar, quieren imponer sus tesis, su referéndum, su separación"; "no son pacíficos" porque "acosan al que piensa distinto" y mienten al decir que la secesión convertirá a Cataluña en una comunidad más próspera y feliz, ya que "la están llevando a la ruina, a la fractura ciudadana, al caos a corto plazo".

"NO SON MEJORES, NI DISTINTOS"

Alcalde ha continuado apuntando que la separación que pretenden "es imposible" y ha llamado a decir "alto y claro a estos supremacistas de pacotilla que no son mejores ni distintos, ni de mejor condición genética".

Ha añadido que Cataluña tiene sus cuentas intervenidas, las entidades financieras más representativas han salido de la Comunidad y más de 900 grandes y pequeñas empresas "han dicho basta y han anunciado su cambio de sede". Además, la "mayoría silenciosa también ha dicho basta" y ha decidido salir a la calle para expresar que "con España no se juega", así como la Unión Europea ha avanzado que no mediará en el conflicto y que Europa "se construye sumando, no dividiendo".