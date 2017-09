La Declaración de principios para observación de elecciones obliga a respetar la soberanía y la ley del país

La Generalitat quiere que los observadores que ha invitado asuman las funciones de la Sindicatura Electoral

Entre los firmantes no está --al menos ente los firmantes originales-- el Hague Center for Strategic Studies que es quien financia una de las misiones de observadores invitada por el Gobierno catalán para el referéndum del 1 de octubre, según ha dicho en 'El Confidencial' uno de los observadores, el holandés Daan Everts.

"Esto no es una observación electoral, es una broma. De una entidad no especializada y cuyos protocolos son ignorados", ha escrito Sánchez-Amor en Twitter con un enlace a la entrevista que concedió el observador holandés.

El propio Consorcio de Diplomacia Pública de Cataluña intentó que la ONU lo acreditase como observador internacional, pero no lo consiguió. No obstante, este organismo aseguró que su intento no tenía que ver con el proceso soberanista en Cataluña sino con su interés de promover la observación de procesos en otros países.