Decenas de personas se han concentrado la tarde de este martes cerca de uno de los hoteles de Pineda de Mar (Barcelona) en el que se hospedan 400 agentes de la Policía Nacional para trasladarles su apoyo.

Los manifestantes han coreado consignas como 'No estáis solos', 'Yo soy español', '¡España, una!¡España, libre!', 'No somos fachas, somos españoles' y 'No se van', entre otros.