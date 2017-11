Dastis avisa de que las ciberamenazas no vienen de "un solo país", aunque algunos gobiernos apuntan a Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha admitido que en la cumbre de este viernes entre la UE y los socios del Este se ha abordado "la preocupación por las cuestiones de ciberseguridad" y varios países han hecho referencia "específica" a Rusia, aunque ha avisado de que las ciberamenazas no vienen de "un solo país".

Dastis ha insistido en que se trata de "una amenaza que no hay que circunscribir a un solo país", al ser preguntado por la decisión de los líderes de ambos bloques de evitar hacer ninguna referencia directa a Rusia en la declaración conjunta que han aprobado al término de la cumbre. "No es una cuestión de querer molestar o no", ha zanjado.