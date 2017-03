Dastis niega que la apelación de los líderes de la UE al respeto del Estado de Derecho en Roma sea por Cataluña

El ministro de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha negado este jueves que la apelación que previsiblemente harán los jefes de Estado y de Gobierno de la UE al respeto al Estado de Derecho en los Estados miembro, en la Declaración de Roma que aprobarán este sábado durante la cumbre informal para celebrar el 60 aniversario del nacimiento del proyecto europeo, guarde relación con el proceso soberanista en Cataluña.

"No es una cuestión de alusión a Cataluña ni a nada. Veremos el texto, el texto no está todavía cerrado o acordado. Se hará el próximo sábado", ha explicado Dastis en declaraciones a la prensa al término de su encuentro con el jefe negociador de la Comisión Europea para el 'Brexit', al ser preguntado si el Gobierno español ha logrado incluir esta referencia expresa en el texto de la declaración por Cataluña.

Dastis ha manifestado su convicción de que la Declaración de Roma hará una referencia al respecto al Estado de Derecho y ha dejado claro que es algo que es válido para "todos". "La Unión Europea es una Unión de Derecho, la comunidad europea es una comunidad de derecho y eso no lo va a cambiar nada ni nadie", ha esgrimido.

"Ya me extrañaría que no hubiera una referencia al respeto al Estado de Derecho o a la regla de derecho puesto que es algo que aparece, tal cual, en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, relativo a los valores de la Unión. O sea que a mí no me caben dudas (de que se incluirá tal referencia)", ha explicado el jefe de la diplomacia española, que ha insistido en que la referencia vale para "todos" los países.

Al ser preguntado si mantiene la política de su antecesor, José Manuel García-Margallo, de buscar alianzas con el resto de Estados miembro en contra del proyecto soberanista de Cataluña, Dastis ha explicado que "naturalmente" continúa con la "labor de explicación, cuando sea necesaria, de cuál es el ordenamiento constitucional y cuál es la situación jurídica en España".

"Nosotros tenemos meridianamente clara cuál es la situación jurídica de esta cuestión y me consta que no hay ningún Estado miembro que tenga dudas al respecto", ha asegurado. "No aprecio ninguna duda en ningún Estado miembro o ninguna institución sobre cuál sea la situación", ha insistido.