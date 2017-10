Dastis dice que Rajoy tendrá el apoyo de la UE si aplica el 155 porque se mantiene el desafío independentista

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se ha mostrado este lunes convencido de que el Gobierno contará con el apoyo de sus socios en la Unión Europea si aplica el artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista en Cataluña, en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no rectifica.

"No sé si va a haber debate, no creo que tenga que haber debate, no está en el orden del día", ha indicado, para después asegurar que, en cualquier caso, el Gobierno no vería con preocupación que la cuestión surgiera en la cumbre, porque cuenta con el apoyo de todos sus socios.