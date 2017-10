Dastis dice que Puigdemont no tendría medios para un gobierno paralelo y que no le interesa hacer algo "ilegal"

No cree que se vaya a usar la fuerza para impedir a exconsejeros ir a sus puestos y confía en que los Mossos obedezcan al nuevo mando

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se ha mostrado convencido de que el cesado presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no tendría "medios para hacer un gobierno paralelo" si quisiera intentarlo, porque los funcionarios acatarán la legalidad y, además, cree que ni a él ni a sus exconsejeros les interesaría hacer algo que "además de ineficaz sería ilegal".

En una entrevista en el canal británico Sky News, recogida por Europa Press, ha argumentado que "la realidad se impone y seguirá imponiéndose y (los consejeros cesados) verán que no pueden hacer algo sin la autoridad de la ley". "Estarían usurpando funciones, no creo que les interese hacer algo que no solo es ineficaz sino también ilegal", ha remachado.