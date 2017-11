Dastis: "la cárcel a la que se va a enviar a Puigdemont" tiene "comodidades que muchas personas quisieran disfrutar"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este viernes que la prisión a la que "se va a enviar" al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "cuando venga" a España "reúne todas las comodidades que, no ya solo los presos, sino que muchas personas quisieran disfrutar".

El ministro se ha mostrado convencido de que Bélgica no le dará a Puigdemont un trato priviliegiado y, acto seguido, ha añadido que, a su juicio, "ha quedado claro que las cárceles en España, y en particular a la que se va a enviar al señor Puigdemont cuando venga, reúne todas las comodidades que, no ya solo los presos, sino que muchas personas quisieran disfrutar".