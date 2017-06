El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha advertido este lunes de que la situación de Gibraltar es un asunto que corresponde discutir de manera bilateral a España y Reino Unido, por lo que su futuro estatus para con la Unión Europea no es "la primera ni más importante" cuestión que forme parte de las negociaciones para el 'Brexit' que han arrancado en Bruselas.

"Lo fundamental (de la salida negociada de Reino Unido) es que haya una relación constructiva, luego, en la medida en que se aplique a Gibraltar, ya lo veremos. Pero no es para ahora ni tiene que ser un elemento crucial del acuerdo", ha resumido Dastis a la prensa en Luxemburgo, tras una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

NO ESTARÁ ENCIMA DEL "DÍA A DÍA" DE BARNIER

Por ello Dastis da "por hecho" que todo lo que afecte a la relación futura del Peñón con la UE es algo que se va a dejar en manos de Madrid y Londres, aunque el ministro español ha dejado claro que no va a "comprobar el día a día" de lo que el negociador jefe de la UE, el excomisario Michel Barnier, trata o no en cada contacto con su contraparte británica.

"No voy a ser absolutamente estricto ni maniqueo, no voy a decir de lo que pueden hablar y de lo que no", ha continuado Dastis, quien ha recalcado que lo que realmente le interesa es que "al final, quien tiene la decisión, somos nosotros junto a Reino Unido".