Dastis revela que EEUU no se siente "cómodo" con el Brexit y no ha querido abordarlo en la reunión Rajoy-Trump

Reconoce que España "no ha sido capaz" de trasladar sus políticas en la UE y que ahora las presenta Macron "con su capacidad de oratoria"

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha revelado este miércoles que el Brexit no ha sido uno de los asuntos incluidos en el encuentro entre los gobiernos de Estados Unidos y de España porque la Administración estadounidense no se encuentra "cómoda" con el tema.

"No hemos hablado del Brexit porque a la Administración americana no le gusta hablar del Brexit", ha asegurado en un seminario sobre la Unión Europea poco después de aterrizar en Madrid procedente de Washington.

Dastis estuvo presente en el encuentro mantenido entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el español Mariano Rajoy y ha insistido en que la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un asunto del que los norteamerinos "no quieren hablar" porque "no están contentos" y "no se sienten cómodos".