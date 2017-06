Cumbre UE. - Rajoy peleará por mejorar derechos de los españoles que llevan menos de cinco años en Reino Unido

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que España dará "la batalla" por mejorar la protección de los españoles que viven desde hace menos de cinco años en Reino Unido y ha admitido que la oferta de la primera ministra británica, Theresa May, sobre la protección que ofrecerá a los europeos en el país tras el Brexit "podía haber sonado mejor".

"Prefiero una regulación mejor para todas aquellas personas que no lleven todavía cinco años en el Reino Unido y por tanto esa batalla la daremos. Estamos sólo en el principio de una negociación", ha dicho el jefe del Ejecutivo español en rueda de prensa al término de la cumbre al ser preguntado si la oferta de May sobre las garantías para los europeos tras el Brexit es un buen comienzo o le parece insuficiente.

"No voy a decir que me haya sonado mal, pero creo que sin duda alguna me podía haber sonado mejor", ha admitido, recalcando que es "muy pronto para entrar en detalles sobre este asunto" y que May todavía debe presentar una propuesta más detallada la próxima semana al Parlamento británico.