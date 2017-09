Cuixart (Òmnium): "Si nos acusan de sedición por llamar a la movilización permanente, tienen razón"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha ironizado este jueves que si el fiscal y la Audiencia Nacional le acusan de sedición por llamar a la movilización permanente del soberanismo a favor del referéndum del 1 de octubre, "tienen razón" y ha hecho de nuevo un llamamiento a esta movilización constante en las calles de Cataluña.

"Si de lo que se nos acusa es de sedición por llamar a la movilización permanente, señor fiscal y de la Audiencia Nacional, tienen ustedes razón. Catalanes y catalanas, movilización permanente, todo el mundo a la calle", ha proclamado en un mitin de campaña organizado por la ANC, Òmnium y Universitats per la República en la plaza Universitat de Barcelona ante unas mil personas.

Ha pedido a los asistentes, mayoritariamente público joven y universitario, que si le detienen a él o a otros soberanistas como el portavoz del Govern, Jordi Turull, no pierdan "el foco" y recuerden que lo más importante es garantizar que se celebre el referéndum del 1 de octubre y no otras cuestiones.

"Si nos buscan nos encontrarán pronto. Estamos en las plazas y en las calles. Con todo un pueblo levantado en defensa de la democracia. No nos escondemos, no nos hemos escondido nunca y no nos esconderemos ahora", ha concluido.