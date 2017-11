Cs lanza el lema de campaña 'Ahora sí votaremos'

Arrimadas y Rivera piden a PSC y PSOE no poner "palos en las ruedas"

Arrimadas, ovacionada entre gritos de 'Presidenta' y 'Votaremos', ha reivindicado que este corazón simboliza la Cataluña real, ya que dice que Cs "es el único partido que puede defender un proyecto nítido e inclusivo, que no deje a nadie atrás".

También ha destacado que ahora sí votarán los catalanes que no son independentistas y que en los últimos meses "han salido por primera vez en una manifestación", en referencia a las movilizaciones contra la independencia.

"Ahora sí que votaremos para tener un gobierno de todos, un gobierno que respete a todos los catalanes", ha dicho la candidata, y ha llamado a los no independentistas a votar.

Inés Arrimadas ha pedido al candidato del PSC, Miquel Iceta, que "no ponga palos en las ruedas" para apoyar un Govern que acabe con el proceso independentista, si los partidos constitucionalistas --Cs, PSC y PP-- suman mayoría.

Y Rivera ha reclamado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que apoye a Cs si hay la posibilidad de formar Govern después de las elecciones: "Le pido que no ponga palos en las ruedas. Él no se juega el pasaporte, no se juega la nacionalidad. Yo, sí".