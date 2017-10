Cs lamenta que Puigdemont siga "en la ficción", pero espera que asuma su "error" y "ahorre" el "trauma" del 155

Rivera critica que Puigdemont pida mediación e interlocución con Rajoy y apunta que solo le falta pedir "un helicóptero para huir"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, siga "en la ficción", al no haber dado una respuesta clara al Gobierno sobre si hubo o no declaración unilateral de independencia el pasado 10 de octubre en el Parlamento catalán. No obstante, ha dicho esperar que el líder del Ejecutivo autonómico asuma "su error" antes de este jueves para "ahorrar" a los catalanes el "trauma" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.