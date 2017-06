La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, ha sostenido este viernes que el requerimiento del Ministerio de Hacienda que pone en duda la convocatoria de 500 plazas de Mossos d'Esquadra del Govern es "consecuencia de las amenazas de independencia" que hace el Ejecutivo catalán.

Además, Arrimadas ha lamentado que no se haya reunido en tanto tiempo la Junta de Seguridad --no se reúne desde el 3 de marzo de 2009--: "Esto es la prueba de que cuando no hay ningún tipo de diálogo y sólo se habla de declarar la independencia, pasan estas cosas".