Cs pide unión a los constitucionalistas porque el PSOE es "el PSC de los tripartitos"

Acusa a Puigdemont y Junqueras de romper la convivencia y ve en sus manos reconducir la situación

Ha pedido a populares y socialistas dejar de lado sus diferencias y programas y actuar con unidad después de que el PSOE no apoyara en el Congreso la propuesta de Cs que defendía la actuación del Gobierno central para impedir el referéndum.

Al preguntársele si sería positivo una reunión entre el líder de Cs, Albert Rivera, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el socialista Pedro Sánchez, ha asegurado que podría ser una solución, pero ha añadido que no sabe hasta qué punto el PSOE querría participar en ella.

"Los partidos constitucionalistas tenemos que estar juntos. ¿Si no lo hacemos ahora que hay un golpe a la democracia, qué debe pasar para que Xavier García Albiol y Miquel Iceta estén con nosotros?", se ha preguntado.

Al preguntársele si hay el riesgo de que la actual situación derive en violencia, ha asegurado que no lo sabe, pero que es responsabilidad de Puigdemont y Junqueras que los ciudadanos no vean "imágenes desagradables como que se señale a personas que no piensan igual o como se intimida a la policía".