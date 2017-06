Cs condiciona el Presupuesto andaluz a una rebaja de impuesto de sucesiones y PSOE-A se muestra "abierto al diálogo"

Ciudadanos (Cs) Andalucía ha condicionado su apoyo al Presupuesto de la Junta para el 2018 a que se produzca una rebaja "ambiciosa" del impuesto de sucesiones y donaciones en Andalucía, mientras que el PSOE-A se ha mostrado "abierto al diálogo" para buscar puntos de encuentro, aunque sin precisar hasta dónde estarían dispuestos a reducir este tributo que Cs quiere bonificar casi al 100 por ciento como en otras comunidades autónomas.

De esta manera, Marín ha advertido a los socialistas de que no están dispuestos a renunciar a esa rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones y que, de no alcanzarse un acuerdo en este sentido, "se van a tener que buscar otro aliado". Por su parte, Cornejo, si bien ha defendido que la armonización de este impuesto debería liderarla Rajoy para no crear "competencia" entre las comunidades, se ha mostrado abierto al diálogo con Cs siempre buscando la "estabilidad" de Andalucía.