Cs urge a Rajoy a aplicar el 155: "El Parlament está a 4 días de declarar la independencia"

Avalan el discurso del Rey y comparten el diagnóstico: "Estuvo en su sitio"

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la Cámara catalana, tras conocerse que el presidente catalán comparecerá el lunes en el Parlament para abordar el 1-O: "Le tenemos que pedir a Rajoy que no titubee. Que aplique el 155 para convocar elecciones en Cataluña, para dar una salida una democrática a todo esto".

"Tenemos un gobierno ilegítimo e imputado que no atiende a las leyes, que no obedece a los tribunales. Tenemos un parlamento que no sirve a todos los catalanes sino a los intereses de una mayoría exigua que le ha dado una ley electoral injusta", ha resumido el portavoz de Cs.